Второй на Ставрополье парк "Россия - Моя история" открылся в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Мультимедийный парк "Россия - моя история" открылся в пятницу в Пятигорске, он стал одним из самых крупных подобных парков в стране.

"Проект "Россия - Моя история" реализуется по инициативе Патриаршего совета по культуре при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. В его рамках на Северном Кавказе создано уже три подобных комплекса, два из них - на Ставрополье. Возможности нового музея действительно удивляют. Благодаря новейшим технологиям российская история выходит здесь за рамки привычного учебника и превращается в яркое и увлекательное повествование", - сказал на открытии полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, отметив, что открытие музейно-выставочного комплекса проходит накануне празднования 240-летия города-курорта Пятигорска.

Ставропольский край стал первым регионом России, в котором будут функционировать сразу два комплекса в рамках масштабного федерального проекта "Россия - Моя история".

"На сегодняшний день из всех уже открытых в стране региональных исторических парков мультимедийный комплекс "Россия - Моя история" в Пятигорске один из самых крупных в России: здание занимает порядка 11 тыс. кв. м в живописном месте на территории Парка Победы вблизи Новопятигорского озера. На прилегающей территории площадью 4 га произведено благоустройство и созданы парковочные места, в том числе для экскурсионных автобусов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации исторических парков.

Масштабный проект

В ассоциации отметили, что отличительной особенностью нового исторического парка является самый большой в мире интерактивный светодиодный напольный экран и концертный зал почти на 600 мест. Федеральный контент представлен в парке четырьмя экспозициями, которые рассказывают более чем тысячелетнюю историю нашей страны при помощи современных технологий. Это выставки "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945" и "Россия - моя история. 1945 по настоящее время".

"Особое внимание уделено истории региона Кавказских Минеральных Вод. Посетители смогут ознакомиться с природой, историей КМВ, деятельностью санаториев, в том числе в период Великой Отечественной войны. Специально для исторического комплекса в Пятигорске было создано пять книг по истории Северного Кавказа и Ставрополья: "Культура и быт народов Северного Кавказа", "Казачество на Северном Кавказе", "Благотворительная деятельность на Ставрополье", "Выдающиеся деятели науки искусства Ставрополья", "Литературные герои на Северном Кавказе", - рассказали в ассоциации.

В экспозициях созданы три новых кинекта. В одном из них представлена реконструкция Константиногорской крепости - форпоста, с которого начинается история Пятигорска. С помощью второго кинект-стола посетители смогут отправиться в путешествие на Воды XIX столетия. Третий кинект "Многоликий Северный Кавказ" расскажет о самых интересных туристических объектах округа.

По словам собеседника агентства, исторический парк "Россия - Моя история" в Пятигорске оснащен самой современной техникой: проекторами, тач-падами, LED-телевизорами, интерактивными экранами и предлагающий вниманию посетителей эксклюзивную и интересную информацию. На данный момент насчитывается 22 исторических парков на территории страны.