В СЖР назвали цензурой удаление четырех приложений ВГТРК из App Store на Украине

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) назвал цензурой со стороны корпорации Apple удаление четырех приложений ВГТРК из App Store на Украине.

"Конечно, мы выражаем сожаление, конечно, мы эту информацию сообщим и в правозащитные, и в международные журналистские организации. Что касается Apple, App Store - это элемент цензуры. Бороться с ним крайне сложно, так как это глобальныая мощнейшая компания, которая занимается такой откровенной цензурой", - заявил в пятницу ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.