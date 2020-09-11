{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В СЖР назвали цензурой удаление четырех приложений ВГТРК из App Store на Украине

Глава СЖР Владимир Соловьев выразил сожаление в связи с произошедшим

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) назвал цензурой со стороны корпорации Apple удаление четырех приложений ВГТРК из App Store на Украине.

"Конечно, мы выражаем сожаление, конечно, мы эту информацию сообщим и в правозащитные, и в международные журналистские организации. Что касается Apple, App Store - это элемент цензуры. Бороться с ним крайне сложно, так как это глобальныая мощнейшая компания, которая занимается такой откровенной цензурой", - заявил в пятницу ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

Теги
УкраинаРоссия
В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Кандидаты в водители легковушек, грузовиков и автобусов не будут сдавать экзамен на площадке, однако он остается для мотоциклистов
Читать полностью