Страхование на триллион: объем рисков, застрахованных в "ЭКСАР", достиг рекордного уровня

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций достигло рекордной страховой емкости – триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба РЭЦ.

"Стабильный рост ключевых бизнес-показателей "ЭКСАР" подтверждает востребованность страховых продуктов агентства среди национальных экспортеров. Всестороннее взаимодействие и объединение усилий Агентства с ведущими иностранными экспортными кредитными агентствами позволяет развивать систему поддержки национального экспорта с учетом лучшей мировой практики и разрабатывать новые программы страхования для экспортеров с целью минимизации риска и расширения страхового покрытия при проведении внешнеторговых сделок", - отметил генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности и кредита покупателю – самые востребованные услуги агентства: экспортеры снижают риск неплатежа со стороны иностранных контрагентов при поставках товаров на условиях отсрочки платежа, а финансовые учреждения получают возможность финансировать покупателей российской продукции с оптимальным уровнем риска.

Новый продукт

В 2020 году агентство также разработало и запустило новый продукт – "Страхование отсрочки платежа для экспортеров - МСП". Он позволяет экспортёрам без дополнительных документов получить страхование по отгрузкам на условии отсрочки.

Продукт разработан специально для экспортёров малого и среднего бизнеса, которые поставляют товары или оказывают услуги иностранным контрагентам на условии отсрочки платежа. Зачастую именно такой способ расчётов выбирают компании-покупатели, и в условиях высокой конкуренции поставщики соглашаются на эти требования.

Таким образом, экспортёр сначала за свой счет производит товар и поставляет его покупателю, но оплату за него может получить с задержкой. При этом покупатель находится в другой стране – а значит, у экспортёра просто может не быть ресурсов для оперативного реагирования на возникшую проблему с получением оплаты. В итоге даже один неплатеж со стороны иностранного покупателя может привести экспортера к убыткам – и продукт агентства позволяет в любом случае получить деньги за поставленный товар. При этом при получении страховой выплаты от ЭКСАР экспортер считается исполнившим свои обязательства по репатриации валютной выручки.

Для использования продукта нужно соблюсти несколько условий. Главное – быть предприятием МСП: компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и работать не менее двух лет. При этом страховое покрытие распространяется на товары и услуги российского производства, а максимальная отсрочка платежа для этого продукта не должна превышать 90 дней.

Все нужные для оформления страхования документы можно подать в режиме онлайн. "Наша стратегия, как группы РЭЦ, так и ЭСКАР, направлена на максимальную цифровизацию наших продуктов, - пояснил Никита Гусаков. – Многие из субъектов МСП находятся в регионах, поэтому мы стараемся сделать сервис для них максимально удобным".

Риски

В пакет продукта, который получает клиент, входит электронный договор страхования, покрывающий коммерческие и политические риски. Объем поставок, застрахованных по одному договору страхования, может достигать 10 миллионов рублей. В случае неплатежа покупателю, агентство покрывает 70% риска.

Коммерческие риски возникают из-за ухудшения финансовой ситуации у покупателя – при этом причины могут быть разными – от объективных трудностей вплоть до неблагоприятных погодных условий. Политические риски возникают, когда покупатель не может осуществить платеж из-за ограничений в конвертации или переводе денег или ограничения на деятельность тех или иных организаций.

Основная задача агентства состоит в поддержке в целом несырьевого неэнергетического экспорта из России, а основным драйвером для расширения количества экспортеров становится сегмент малого и среднего бизнеса. Агентство продолжает работать с крупными компаниями, в том числе, по экспортно-ориентированным проектам в России и по крупным проектам за рубежом, но дополнительные фокус и развитие линейки направлены на малый и средний бизнес.

Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в конце 2011 года. Оно входит в группу РЭЦ и осуществляет страховую поддержку экспорта товаров и услуг российского производства, предоставляет защиту от коммерческих и политических рисков, развивает систему финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием агентства, занимается поддержкой экспортно-ориентированных субъектов МСП и способствует их выходу на новые рынки. Только за прошлый год совокупный объем поддержанного агентством экспорта составил около 18 млрд долл, всего за девять лет работы этот показатель превысил 70 млрд долл. Около 10% общего российского несырьевого неэнергетического экспорта обеспечивается страховым покрытием ЭКСАР.