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"Бургер кинг" расторг договор с фирмой, курьер которой писал неприличные сообщения девочке

Гендиректор "Бургер кинг Россия" Дмитрий Медовый сообщил, что доставку осуществлял курьер от сторонней фирмы - "ИП Круглов"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" расторгла договор с фирмой-нанимателем курьера, отправившего неприличные сообщения несовершеннолетней в Подмосковье, сообщил ТАСС гендиректор "Бургер кинг Россия" Дмитрий Медовый.

"Мы провели внутреннее расследование совместно с Delivery Club и установили, что в указанную дату, 17 июля, доставку из указанного ресторана осуществлял курьер от сторонней фирмы - "ИП Круглов". Я незамедлительно распорядился расторгнуть договор с этой компанией и изучить возможность взыскания крупной компенсации с них в пользу потерпевшей девочки. Что касается самого курьера, мы передаем всю имеющуюся у нас информацию о нем в правоохранительные органы, потому что если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме", - сообщил Медовый.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что курьер Delivery Club отправлял неприличные сообщения 11-летней девочке после доставки заказа из сети "Бургер кинг", на это обратила внимание старшая сестра девочки. В Delivery Club заявили, что заказ доставлял не их курьер.

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