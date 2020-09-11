Бригада московских врачей вылетела в Удмуртию для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мультидисциплинарная бригада врачей из Москвы выехала в Удмуртию для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Бригада из 10 столичных медиков отправилась в Удмуртскую республику для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Сергей Андреев, врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 Департамента здравоохранения Москвы. Ранее он руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам в Забайкальском крае и на Камчатке", - сказали в пресс-службе.

В составе мультидисциплинарной бригады - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и врачи-пульмонологи. Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: инфекционных больниц №1 и №2, госпиталя для ветеранов войн №1, детской инфекционной клинической больницы №6, городской клинической больницы имени Ерамишанцева, больниц №40, имени Плетнева, имени Кончаловского и городской клинической больницы имени Давыдовского.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. Столичные специалисты оценят обстановку в республике и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать стационары, где леатся пациенты с коронавирусом. помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

Как отметили в пресс-службе, "начиная с мая по поручению мэра Москвы мультидисциплинарные бригады московских врачей посетили Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области, Камчатку, Ханты-Мансийск, Тыву, Хабаровск, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, для помощи в борьбе с коронавирусом в рамках международного взаимодействия бригады врачей были направлены на юг и север Казахстана".