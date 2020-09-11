Власти Петербурга отремонтируют пять городских фонтанов в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга восстановят и реконструируют пять городских фонтанов до конца агротехнического периода. Два из них уже отреставрированы, сообщил ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

"В этом году мы сделаем пять [фонтанов], причем два уже готово. Три еще сделаем, но, так получается, уже в конце агротехнического сезона. Мы вынуждены работать весной, летом, осенью", - сказал Шаскольский. - В октябре этого года будет проведен пробный пуск отремонтированных фонтанов, их полное открытие и работа начнутся в новом сезоне - в 2021 году".

Как уточнили в пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", речь идет о двух фонтанах на площади Победы на Московском проспекте, объектах на Лермонтовском проспекте, на Первомайской улице в Шушарах и уже работающем фонтане "Слава", который был открыт 28 июня в Московском парке.

По словам вице-губернатора, сейчас ведется проектирование фонтанов на 2021 год. "Там ряд объектов: это Румянцевский север - два фонтана - сложные объекты, так как они относятся к культурному наследию, это улица Щербакова в Приморском районе, а также планируется [фонтан] напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте", - рассказал Шаскольский.

Как сообщалось ранее, власти Петербурга планируют в течение пяти лет отремонтировать более 50 неработающих фонтанов - это около половины от общего числа фонтанов, расположенных на городских улицах, в парках и скверах. Помимо восстановления старого фонда, "Общегородская программа возрождения фонтанов" включает создание новых объектов, которые строятся с учетом пожеланий жителей города. Наименования фонтанов, не имеющих официальных названий, выбираются петербуржцами путем голосования.