Канал для жалоб на организацию школьного питания начнет работать на портале "Госуслуги"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах начнет работать на портале "Госуслуги" с 17 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Минпросвещения РФ по итогам совещания по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов, которое провел первый замминистр ведомства Дмитрий Глушко в режиме видеоконференции.

"Дмитрий Глушко подчеркнул, что Минпросвещения России находится в режиме постоянного взаимодействия с каждым из субъектов федерации, на которые поручением главы государства возложена обязанность организации качественного бесплатного горячего питания младшеклассников уже с начала этого учебного года. Он информировал, что с 17 сентября связь с родительской общественностью по вопросам горячего питания будет в том числе осуществляться и через портал "Госуслуги", а к постоянному мониторингу ситуации в целом по стране уже подключились Общероссийский народный фронт и партия "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Замминистра также сообщил, что учащиеся начальной школы обеспечены горячим питанием на 100%. "Количество учащихся начальной школы, которые питались в школьной столовой, в предыдущие годы составляло 20 процентов, сейчас это стопроцентный охват", - добавил он.

В четверг замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур министерства Андрей Родионов сообщил, что на портале "Госуслуги" планируется запустить специальный механизм, который будет доводить все жалобы на организацию питания в школах до Минпросвещения.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.