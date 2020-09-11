Госпиталь для заразившихся коронавирусом вновь открылся в одном из районов КБР

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Госпиталь особо опасных инфекций на базе Центральной районной больницы в городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики возобновил свою работу из-за роста заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в пятницу региональный Минздрав на своей странице в "Инстаграме".

"Возобновляет работу госпиталь особо опасных инфекций на базе Центральной районной больницы города Прохладный и Прохладненского района. В госпитале развернуто 220 коек, из них 117 обеспечены кислородной поддержкой", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по региону Жирослана Пагова, эпидситуация в республике стабильная, без осложнений и взрывного роста, отсутствуют очаги в закрытых учреждениях и коллективах. "Вместе с тем, наблюдается рост заболеваемости. Бессимптомное прохождение отмечается у 31% зараженных, легкой формой болеют 49,3%", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 11 сентября в КБР зарегистрировано 6864 случая заражения коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 37). Выздоровели 6251 человека (плюс 11 за сутки), умерли 81 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 632 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 31 человек.