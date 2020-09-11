В Карелии вложат 100 млн рублей в модернизацию филиала университета морского флота

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Беломорско-Онежский филиал Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова (речное училище), расположенный в Петрозаводске, намерен выделить на программу собственной модернизации более 100 млн рублей. Дальнейшее развитие учреждения руководство республики и образовательного учреждения обсудили с полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, находящегося в рабочией поездке в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 2015 по 2020 год университет вложил в развитие филиала 50 млн рублей. Программой модернизации предусмотрено обновление еще более чем на 100 млн рублей. Александру Гуцану показали отремонтированные классы, комнаты общежития, в которых ремонт сделан частично, столовую, а также учебно-тренажерный центр с уникальным оборудованием. <…> В ходе осмотра Беломорско-Онежского филиала госуниверситета морского и речного флота обсуждались вопросы дальнейшей модернизации учебного заведения", - говорится в сообщении.

Филиал университета в Петрозаводске включает в себя учебный корпус, учебно-производственные мастерские, два общежития, спортзал, спортплощадки и столовую более чем на 300 мест. Это необходимый минимум для обучения специалистов командного состава для речного и морского флота России.

Несмотря на проведенный своими силами ремонт, Беломорско-Онежскому филиалу требуется федеральная поддержка на дальнейшее развитие учреждения. Необходимо обустроить учебные аудитории, актовый зал, столовую, благоустроить территорию. Кроме того, нужно завершить ремонт в здании общежития. Сейчас в Карелии уже сформирована собственная программа по финансированию ремонта общежитий техникумов и колледжей, но речное училище в Петрозаводске находится в федеральном ведении, поэтому выделять деньги необходимо из федерального бюджета.

"Сейчас мы готовим проект реконструкции речного училища, соглашение с минтрансом России уже достигнуто. Объем работ большой, поэтому необходима федеральная поддержка, которая позволила бы быстрее осуществить все планы по модернизации и создать комфортные условия для обучения и проживания будущих моряков", - отметил на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам встречи в полпредом президента.

Беломорско-Онежский филиал Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова, который до 2006 года назывался Петрозаводское речное училище, образовано в 1963 году. Сегодня в учебном заведении для моряков учатся 683 студента. Морские профессии востребованы в республике: в училище отмечают рост абитуриентов в течение последних трех лет - конкурс вырос до 2,5 человек на место, а план по приему на внебюджетную форму обучения последние два года перевыполняется два года подряд.