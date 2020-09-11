Президент Бразилии заявил о победе над коронавирусом

"Мы практически победили пандемию", - приводит газета слова Болсонару. "Правительство сделало все, чтобы минимизировать ее негативные последствия", - считает бразильский лидер.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна "практически победила пандемию" коронавируса нового типа. Об этом сообщает в пятницу газета O Globo .

В частности, глава государства напомнил о принятых мерах кредитной поддержки малого бизнеса, выплате социальных пособий, которые получили 65 млн человек, а также о выделении средств региональным и местным администрациям для организации медпомощи инфицированным.

Политик также обвинил местную прессу в замалчивании успехов деятельности федерального центра, указав, что за рубежом "начинают появляться хорошие новости о том, что Бразилии входит в число стран, которые наименьшим образом пострадали от пандемии", отмечает издание.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся (4 238 446). По числу умерших (129 522) Бразилия уступает только США.