Минюст предложил создать информационный банк экстремистских материалов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подготовило поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности, которые предусматривают ведение специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Проект опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Введение в эксплуатацию специализированного информационного банка данных экстремистских материалов направлено на обеспечение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы проекта, Минюст на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней вносит их в федеральный список таких материалов, который подлежит размещению на официальном сайте министерства. "В то же время законодательство РФ не содержит положений о ведении специализированного информационного банка данных экстремистских материалов для упрощения процедуры отождествления обнаруженных органами государственной власти в ходе их деятельности материалов экстремистского характера", - говорится в сообщении.

Проектом предлагается наделить Минюст полномочием по утверждению порядка ведения и использования такого информационного банка. Перечень органов власти, которые смогут пользоваться информационным банком, будет устанавливаться также Минюстом по решению межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию экстремизму. Проект поправок должен вступить в силу с 2021 года.