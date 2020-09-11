Международный форум "Инженеры будущего" пройдет в 2021 году в Тульской области

ТУЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Инженеры будущего", который проводится в РФ с 2011 года, состоится в 2021 году в Тульской области. Об этом сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в Туле на выездном заседании оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда".

"Мы рассматривали предложения от 17 регионов на проведение форума в следующем году. Сергей Викторович Чемезов предложил членам бюро <...> поддержать предложение губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина провести в следующем году молодежный международный форум "Инженеры будущего" здесь, на тульской земле", - сказал Гутенев.

Форум "Инженеры будущего", созданный по инициативе председателя Союза машиностроителей России, главы Ростеха Сергея Чемезова, с 2011 года проходит в формате летнего образовательного лагеря. В течение 12 дней около 1 500 молодых инженеров, конструкторов и технологов в одном из регионов России учатся у ведущих специалистов в области развития современных технологий. Возраст участников - 20-35 лет. За 9 лет проведения форума его участниками стали более 15 тыс. молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

В 2020 году форум из-за пандемии коронавируса проводился онлайн.