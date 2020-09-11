Полгода пандемии и маски с датчиками. Главное о коронавирусе за 11 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 051 874 случая заражения, из них новых — 5504. За сутки умерли 102 человека, за весь период — 18 365.
- Ученые нашли способ обойтись без аппаратов ИВЛ при лечении коронавируса.
- Разработанная "Вектором" вакцина не дала побочных эффектов у добровольцев, заявили в Роспотребнадзоре.
- По данным исследования НИУ ВШЭ, около половины россиян не собираются делать прививку от коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 269 777 случаев заражения, из них новых — 698.
Мир
- Всего зафиксировано более 28,2 млн случаев заражения, умерли более 910 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Грузии начало учебного года перенесли на 1 октября.
- Армения ввела карантин до 11 января 2021 года, ранее в стране действовал режим чрезвычайного положения.
- В Китае заявили о способности российского препарата сокращать срок лечения коронавируса.
- В Сингапуре маски "научили" обнаруживать симптомы коронавируса.
- Сегодня полгода, как ВОЗ признала ситуацию с распространением COVID-19 пандемией. Собрали фотографии о том, как неизвестная инфекция меняла жизнь людей во всем мире.