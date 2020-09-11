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Пандемия COVID-19

Полгода пандемии и маски с датчиками. Главное о коронавирусе за 11 сентября

© AP Photo/Eugene Hoshiko
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 051 874 случая заражения, из них новых — 5504. За сутки умерли 102 человека, за весь период — 18 365.
  • Ученые нашли способ обойтись без аппаратов ИВЛ при лечении коронавируса.
  • Разработанная "Вектором" вакцина не дала побочных эффектов у добровольцев, заявили в Роспотребнадзоре.
  • По данным исследования НИУ ВШЭ, около половины россиян не собираются делать прививку от коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 269 777 случаев заражения, из них новых — 698.

Мир

  • Всего зафиксировано более 28,2 млн случаев заражения, умерли более 910 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Грузии начало учебного года перенесли на 1 октября.
  • Армения ввела карантин до 11 января 2021 года, ранее в стране действовал режим чрезвычайного положения.
  • В Китае заявили о способности российского препарата сокращать срок лечения коронавируса.
  • В Сингапуре маски "научили" обнаруживать симптомы коронавируса.
  • Сегодня полгода, как ВОЗ признала ситуацию с распространением COVID-19 пандемией. Собрали фотографии о том, как неизвестная инфекция меняла жизнь людей во всем мире.
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