Эксперт: восстановление озера в Махачкале надо начинать с анализа причин его обмеления

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Восстановление обмелевшего озера Ак-Гель в Махачкале необходимо начинать с детального анализа причин, которые привели к его сегодняшнему состоянию, а также проведения ревизии всех объектов на берегах водоема, такое мнение высказал ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

Власти Махачкалы намерены подвести водопровод для заполнения водой обмелевшего озера Ак-Гель, в котором с 2018 года специалисты отмечают резкое снижение уровня воды. На его берегах некоторое время выбрасывали строительный мусор, в результате фильтрационные свойства берегов ухудшились, к тому же на обмеление повлиял трехлетний дефицит осадков в этой местности.

"Необходимо сделать глубокий анализ того, что происходило с этим озером за последние как минимум 20 лет. До сих пор у людей на руках есть документы на строительство домов на той территории, где находится непосредственно водная гладь озера, необходимо аннулировать все это и наконец-то установить границы этого озера, поставить их на кадастровый учет. Также необходимо проанализировать работу, проведенную по программе реабилитации озера Ак-Гель в прежние годы, проанализировать, все ли было выполнено в рамках этого проекта. Надо дать анализ того, что было, и тогда уже смотреть, что можно сделать", - сказал Гаджиев.

По его словам, подведение водопровода к озеру будет способствовать повышению уровня воды, однако не решит проблему ее качества.

"В прошлом году в нашей лаборатории проводился анализ воды из озера, он показал, что качество воды не соответствует никаким требованиям, ПДК многих веществ превышены. При засыпке озера, которая шла с разных сторон, используемые материалы должны проходить экспертизу, так как они могут давать реакцию, в результате чего происходит вторичное загрязнение озера. Кроме того, на протяжении длительного времени с нарушением всех градостроительных и земельных норм раздавались участки под строительство жилых домов на берегу, надо посмотреть, куда сбрасываются их канализационные стоки, провести ревизию и инвентаризацию всех объектов вокруг озера", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по его мнению, необходимо провести гидрологическое обследование озера. "В первую очередь необходимо привлечь грамотных гидрологов. Сейчас мы видим, что море тоже отступает, озеро нагонного происхождения - возможно, происходят в том числе какие-то естественные процессы", - отметил эксперт.

Об озере Ак-Гель

Ак-Гель - озеро, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы, имеет лагунное происхождение. Оно образовалось путем намывания песчаной косы, отделившей его от Каспийского моря, с которым у озера сохраняется подземная связь. Общая площадь озера - 130 га.

Как сообщили в начале сентября в правительстве Дагестана, к спасению водоема подключились неравнодушные жители республики, создан фонд спасения озера Ак-Гель, также сообщалось, что власти Махачкалы договорилась с Русским географическим обществом (РГО) о совместной выработке стратегии по восстановлению озера. По данным Минприроды республики, территория водоема некоторое время числилась как участок под застройку. Власти добились отмены части выданных постановлений на строительство, еще часть дел рассматривается в суде.