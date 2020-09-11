МИД РФ: Москва готова работать с латиноамериканскими странами по поставкам "Спутник V"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с латиноамериканскими странами по противодействию коронавирусной инфекции, в том числе по вопросу поставок российской вакцины "Спутник V". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам организованной им совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф.Гамалеи видеоконференции о результатах разработки "Спутник V" и перспективах ее применения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

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"С учетом того, что Латинская Америка стала одним из эпицентров коронавирусной пандемии, была подтверждена готовность российской стороны к совместной работе с латиноамериканскими партнерами в противодействии COVID-19, в том числе в плане локализации производства, а также соответствующих поставок вакцины "Спутник V", - отметили в российском дипведомстве.

Там также добавили, что "МИД России оказывает активную политическую поддержку работе российских ученых-медиков и экономических структур в вопросах разработки и продвижения препарата, способного стать существенным вкладом в предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в мире".

К мероприятию, которое прошло 10 сентября, подключилось порядка 650 участников из 26 стран региона - руководители и представители внешнеполитических ведомств, исполнительных органов власти в сфере здравоохранения, фармацевтического сектора, бизнес - сообщества, эксперты медицинской отрасли. Модератором конференции выступил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.