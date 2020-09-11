В Пятигорске реконструировали старейший курортный парк

ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Обновленный Эммануэлевский парк, благоустроенный по национальному проекту, открыли в пятницу в Пятигорске (Ставропольский край). В парке, который был создан почти 200 лет назад, установлены скульптуры героев произведения Михаила Лермонтова, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В парке завершено обустройство дорожек, ремонт подпорных стен, ступеней из базальта и машукского камня, устройство ограждений из стали с художественной ковкой и "рельс старого трамвая", выполнено озеленение. Кроме того, в парке установлены скульптуры персонажей романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частью торжественного церемонии открытия Эммануэлевского парка стала театрализованная экскурсия для его первых гостей. "Мы постарались сохранить дух этого старейшего в Пятигорске парка, его исторический колорит и при этом сделать его современным, удобным для прогулок и отдыха. Уверен, это место будет таким же популярным, как и два века назад", - сказал на церемонии губернатор региона Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Эмануэлевский парк - один из старейших курортных парков Пятигорска, создавался в классическом английском стиле с 1828 по 1830 годы по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци. Начало строительства парка положил генерал-лейтенант Георгий Эммануэль, в честь которого территория и получила свое название. Со временем инфраструктура в старинном парке обветшала, в 2020 году по национальному проекту было проведено благоустройство территории.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.