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СБУ потребовала удалить приложения НТВ и МИА "Россия сегодня" из App Store на Украине

Пока приложение НТВ работает, сообщили представители телеканала

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Телеканал НТВ получил уведомление от компании Apple о требовании со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) удалить приложение канала из App Store на территории страны, говорится в Telegram-канале НТВ.

"Служба безопасности Украины потребовала удалить приложения НТВ из украинского App Store... Все это происходит в рамках борьбы с российскими СМИ и соцсетями на Украине - она началась еще при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко и продолжается при [действующем президенте Владимире] Зеленском", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что пока приложение работает.

Получение уведомления также подтвердили ТАСС в пресс-службе НТВ.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы МИА "Россия сегодня", "мобильные приложения РИА Новости, Sputnik и других брендов агентства будут удалены из украинского сегмента App Store".

Ранее пресс-служба ВГТРК информировала, что приложения "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру" удалены из каталога App Store на территории Украины по требованию СБУ. Союз журналистов России назвал решение американской компании актом цензуры.

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