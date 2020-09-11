Глава РЖД рассказал о причинах ЧП на железной дороге

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайные происшествия на железной дороге по-прежнему чаще всего происходят по вине зацеперов и пешеходов в наушниках, несмотря на вложенные в решение проблемы травматизма десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил в пятницу глава РЖД Олег Белозеров на встрече с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Глава РЖД отметил, что компания инвестировала "большие деньги, с 2010 года - более 30 млрд рублей" в профилактику травматизма в зоне движения поездов, однако "тенденция, к несчастью, все-таки еще существует".

"Это связано прежде всего, конечно, с переходами перед близко идущими поездами. Ну, и у нас молодежь по-прежнему экстремально развлекается - это зацеперы. И в том числе это элемент современный - слушают музыку, вставляют в уши наушники и не слышат сигналов", - сказал Белозеров. По его словам, РЖД для решения этой проблемы проводит активную работу вместе с другими органами власти и регионами РФ.

В целом же, по словам Белозерова, РЖД в 2019 году по уровню безопасности достигла значительно лучшего показателя, чем планировалось - 0,86 событий на 1 млн поездо-километров, а за первые восемь месяцев этого года показатель составил 0,49. Как отметил глава РЖД, число ЧП с пассажирами и пригородными поездами сократилось на 37%, уровень травмирования людей в зоне движения поезда - на 16%, количество инцидентов при перевозке опасных грузов - на 67%. "В прошлом году мы направили наши материалы в Международный союз железных дорог, нашу систематику, и выяснили, что мы [в сфере безопасности] далеко впереди по сравнению со всеми остальными железными дорогами", - сказал Белозеров, отметив, что в этой сфере "индекс железных дорог США хуже на 47%".

Белозеров затронул также тему кибербезопасности, отметив, что в компании функционирует 1,6 тыс. информационных систем различного назначения. "Ежесекундно ресурсы РЖД подвергаются компьютерным атакам. Только с начала года зафиксировано 13 тыс. 468 попыток заражения вредоносным программным обеспечением, выявлено и оперативно устранено 1 тыс. 469 уязвимостей в информационных системах железнодорожного комплекса", - сказал Белозеров.