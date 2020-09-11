В Великобритании впервые за четыре месяца выявили более 3,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Число отмеченных в Великобритании за последние сутки случаев заражения новым коронавирусом достигло максимального значения с 11 мая. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, этот показатель достиг 3 539.

В стране уже шестой день подряд выявляется больше 2 тыс. новых случаев инфицирования в сутки. С конца июня по начало августа этот показатель не превышал отметки в 1 тыс. случаев, однако затем начал расти. С конца прошлого месяца за сутки в стране выявлялось уже не менее тысячи новых случаев заражения.

Число летальных исходов среди британцев, заразившихся коронавирусом нового типа, за последние 24 часа выросло на шесть. Таким образом, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве приблизилось к 362 тыс., число смертей достигло 41 614.

В пятницу научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров сообщила, что базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, за прошедшую неделю повысился до 1-1,2. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 10-12 человек, что может привести к экспоненциальному росту числа больных. Нижняя граница показателя R достигла 1 впервые с того момента, когда британские власти 13 мая начали постепенно ослаблять карантин, введенный в королевстве 23 марта. Неделю назад коэффициент репродукции составлял 0,9-1,1, а четыре недели назад - 0,8-1.

Члены правительства и эксперты отмечают постепенное ухудшение эпидемической ситуации в стране, что может привести к введению новых ограничительных мер на национальном уровне. За предыдущую неделю число отмечаемых в Англии случаев заражения выросло на 60%. Быстрее всего растет число заболевших среди молодежи, особенно людей в возрастной группе от 20 до 29 лет.

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что с 14 сентября жителям страны будет запрещено собираться группами больше шести человек (ранее ограничение составляло 30 человек), хотя из нового правила и будет несколько исключений. В Бирмингеме и двух его пригородах, где количество инфицированных растет особенно быстро, в пятницу был введен запрет на встречи между людьми, не проживающими под одной крышей.