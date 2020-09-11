Запрет на работу танцплощадок и парков аттракционов продлен в Поморье до 7 октября

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Запрет на работу танцевальных площадок, парков культуры и отдыха и батутных центров продлен в Архангельской области до 7 октября, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

"Запрет деятельности в области отдыха и развлечений - крупных танцевальных площадок, а также парков культуры и отдыха, парков аттракционов, батутных центров - продлен до 7 октября. Обоснованием для принятия такого решения стала невозможность выполнения требований по обеспечению социальной дистанции и иных требований безопасности. Аналогичное решение - о продлении запрета до 7 октября - принято и в отношении кальянных", - говорится в сообщении.

С 16 сентября в регионе возобновят работу кинотеатры и концертные залы. На входе должна быть организована бесконтактная термометрия, посетители должны быть в масках, а работники - в масках и перчатках. При этом обязательными условиями являются загрузка помещений не более чем на 50% и соблюдение социальной дистанции в помещениях организаций, а рассадка зрителей - не менее чем через одно место. Исключение при рассадке возможно для семей и посетителей, пришедших вместе. Для кинотеатров также предусмотрен запрет проноса еды и напитков.

С 16 сентября смогут возобновить работу салоны татуажа и пирсинга, которые работают в условиях, сходных с салонами красоты, а также букмекерские конторы, тотализаторы, микрокредитные организации. Запрет на организацию отдыха и оздоровления детей сохраняется.

В начала пандемии в регионе зарегистрировано 11 679 случаев заболевания, за последние сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Архангельске. Обследованы на коронавирус 259 338 человек.