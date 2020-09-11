Потепление и небольшие дожди ожидаются в ЦФО до 13 сентября

ТАСС, 11 сентября. Синоптики прогнозируют потепление в среднем на 2-3 градуса - до плюс 20-25 - в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 12-13 сентября. Местами возможны небольшие дожди, в Воронежской области не исключаются заморозки, сообщается на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным гидрометцентра по Воронежской области, днем 12 и 13 сентября в регионе ожидается до плюс 23 градуса, что на 2-3 градуса больше, чем было в предыдущие дни, но в ночные часы не исключаются заморозки. "Ночью и утром 12 и 13 сентября местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки на поверхности почвы до 1 градуса мороза", - говорится в сообщении на сайте регионального ЦГМС.

В Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях, по данным синоптиков, также ожидается потепление, воздух в субботу и воскресение прогреется до плюс 22-25 градусов. "12 сентября днем будет до плюс 21 градуса, 13 сентября - до плюс 25 градусов, в ночные часы ожидается около плюс 7 градусов, без осадков", - отметили в ЦГМС по Белгородской области.

Около плюс 18-20 градусов прогнозируется во Владимирской, Калужской, Смоленской, Тульской областях, местами возможны небольшие дожди, отметили в региональных гидрометцентрах. В Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях также возможны кратковременные осадки, но, по данным местных ЦГМС, столбики термометров поднимутся не выше плюс 16-18 градусов.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что потепление 12-13 сентября в регионах ЦФО связано с влиянием обширного циклона. Ночью и утром местами возможен туман, усиление ветра до 12-17 м/с. Днем 13 сентября температура воздуха повысится на 2-3 градуса", - добавили синоптики.