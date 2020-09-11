Во флешмобе ко Дню национального костюма в Уфе приняли участие около 1 тыс. человек

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Флешмоб ко Дню национального костюма в Уфе собрал около 1 тыс. человек. Праздник продолжился музыкальным фестивалем "Сердце Евразии", передает корреспондент ТАСС.

Собравшиеся на флешмоб в амфитеатре у уфимского конгресс-холла жители в национальных костюмах исполнили танцы народов, проживающих в Башкирии. Тон со сцены задавал профессиональный танцевальный коллектив, участники исполнили марийский, удмуртский, татарский, чувашский и башкирский танцы.

К празднику присоединились около тысячи человек, сообщили в пресс-службе главы республики в пятницу. "11 сентября в Уфе открылся V юбилейный международный фестиваль искусств "Сердце Евразии", который посетил глава Башкортостана Радий Хабиров. Программу первого дня фестиваля открыл флешмоб в честь Дня национального костюма. В нем приняли участие около 1 000 человек. В их числе представители башкирских театров, общественных организаций, учебных заведений", - сказано в сообщении.

Фестиваль продолжился выступлением кураистов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, национального оркестра народных инструментов Башкирии и программой "Этноночь", в этом блоке зрители увидели концертные номера Надежды Бабкиной и театра "Русская песня", "Бурановских бабушек", Пелагеи.

Второй день фестиваля будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы выступления оперных певцов Аскара Абдразакова, Любови Казарновской, народного артиста России Олега Газманова.