Соревнования по компетенции "Геномная инженерия" пройдут в рамках WorldSkills Russia

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Соревнования по компетенции "Геномная инженерия" пройдут с 16 по 18 сентября в рамках финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе союза.

Как отмечается в сообщении, студенты Томского аграрного колледжа и Новосибирского химико-технологического колледжа вне зачета будут состязаться в умении работать с биоматериалом, качественно проводить эксперименты и достоверно анализировать их результаты.

Участникам на проведение эксперимента дается не более 22 часов в пределах трех конкурсных дней. Оценивать их будут представители высокотехнологичных компаний - ГК "Медико-биологический союз", "Сибэнзим", "Вектор-Бест", а также специалисты из научно-исследовательских институтов - ИХБФМ СО РАН, ИЦиГ СО РАН и Томского государственного университета.

"Всего участникам будет предложено 4 независимых модуля, в рамках которых они должны проявить свои исследовательские навыки, а именно: проведение посева клеток, планирование эксперимента по клонированию гена, анализ образцов на наличие целевого гена методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и рестрикционный анализ плазмидной ДНК", - говорится в сообщении.

О чемпионате

Финал национального чемпионата ежегодно проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", который входит в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

В 2020 году организаторами чемпионата выступают министерство просвещения, правительство Кузбасса, союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.