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В ОНК заявили, что семья Ефремова может определиться с новым адвокатом 14 сентября

Родные актера еще не успели его навестить

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Семья Михаила Ефремова продолжает искать адвоката артисту и, вероятно, назовет нового защитника в понедельник. Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

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"Насколько я знаю, семья продолжает искать адвоката, буквально уже в понедельник они определятся. Сегодня Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, это камера на четырех человек, но их пока трое. У него нормальные отношения с ними. В камере появился холодильник, в предыдущей его не было. По здоровью и быту у него все нормально, жалоб нет, Ефремова стали выводить на прогулки", - сказала Литвинович.

Семья актера еще не успела его навестить, они оформляют разрешения на свидания, это бюрократическая процедура, требующая определенного времени. Литвинович добавила, что Ефремов договорился с сокамерниками пойти поиграть в настольный теннис в спортзале. Это платная услуга, люди сами ее оплачивают со своего расчетного счета в СИЗО.

Также актеру пришло около 100 писем поддержки от разных людей. Он сказал членам ОНК, что не успевает на них отвечать, а займется этим в выходные.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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