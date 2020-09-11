В ОНК заявили, что семья Ефремова может определиться с новым адвокатом 14 сентября

"Насколько я знаю, семья продолжает искать адвоката, буквально уже в понедельник они определятся. Сегодня Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, это камера на четырех человек, но их пока трое. У него нормальные отношения с ними. В камере появился холодильник, в предыдущей его не было. По здоровью и быту у него все нормально, жалоб нет, Ефремова стали выводить на прогулки", - сказала Литвинович.

Семья актера еще не успела его навестить, они оформляют разрешения на свидания, это бюрократическая процедура, требующая определенного времени. Литвинович добавила, что Ефремов договорился с сокамерниками пойти поиграть в настольный теннис в спортзале. Это платная услуга, люди сами ее оплачивают со своего расчетного счета в СИЗО.

Также актеру пришло около 100 писем поддержки от разных людей. Он сказал членам ОНК, что не успевает на них отвечать, а займется этим в выходные.