Байден посетил мемориал памяти жертв терактов 11 сентября под Шенксвиллом

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден посетил в пятницу мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года близ Шенксвилла (штат Пенсильвания) и возложил к нему венок. Об этом сообщила телекомпания CNN, отметившая, что несколькими часами ранее этот мемориал посетил президент Соединенных штатов Дональд Трамп - соперник Байдена в борьбе за пост президента на предстоящих 3 ноября выборах.

Ранее Байден посетил мемориал жертвам терактов 11 сентября в Нью-Йорке и в ходе краткой беседы с журналистами подчеркнул, что он "заставляет помнить о прошлом".

"Он возвращает вас к тому моменту, когда это произошло, независимо от того, сколько времени прошло с того дня", - добавил он.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый также был направлен в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек.