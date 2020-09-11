В Вологодской области увеличили на треть объемы высокотехнологичной медпомощи

ВОЛОГДА, 11 сентября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Вологодской области увеличили в этом году объемы предоставляемой медпомощи на треть в сравнении с прошлогодним показателем. Такую помощь смогут получить в этом году более 6,6 тыс. человек, ее оказывают 13 медицинских организаций по 18 профилям, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства области.

"Объемы высокотехнологичной медицинской помощи в этом году по сравнению с 2019 годом увеличены на треть. В 2020 году такую помощь могут получить 6 689 вологжан. Всего 13 медицинских организаций в области оказывают высокотехнологичную помощь. В арсенале областных специалистов более сотни различных видов лечения по 18 профилям медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения области Максим Трусов, высокотехнологичная медицинская помощь становится более доступной в городских и областных больницах Вологды и Череповца, сокращаются сроки ее ожидания. "Благодаря развитию в области высоких технологий при лечении больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы наблюдается тенденция к снижению смертности от болезней системы кровообращения. В минувшем году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась и является наименьшим показателем за 17 лет", - привели в пресс-службе слова Трусова.

Немалую роль в этом сыграло создание специализированного регионального сердечно-сосудистого центра, который в 2013 году принял первых пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Также начали работу четыре первичных сосудистых отделения.

Увеличилось количество проводимых высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов. Особый раздел работы травматологов - эндопротезирование тазобедренного сустава при проксимальных переломах отдела бедренной кости, которые являются наиболее тяжелыми видами травм у пожилых людей, добавил Трусов.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения области, в прошлом году увеличилось количество медицинских организаций, которые предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь, а также расширен перечень видов и методик такой помощи, за счет чего удалось увеличить ее объем на треть. "Медицинские стационары в Вологде и Череповце, где развернули госпитали для коронавирусных больных, ранее тоже проводили высокотехнологичные операции в большом объеме. Их нагрузка сейчас распределена по другим медучреждениям", - сообщили в департаменте.