Тверские власти закупили более 5 тыс. бесконтактных термометров для детсадов и школ

ТАСС, 11 сентября. Более 5 тыс. бесконтактных термометров и около 2 тыс. рециркуляторов для обеззараживания воздуха закупили для образовательных учреждений Тверской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным оперативного штаба, в регионе подтверждено 5 656 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 21 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 4 328 человек, 216 умерли.

"В регионе продолжается работа по оснащению учреждений образования приборами, необходимыми для соблюдения санитарного режима. Поставлено более 5 тыс. бесконтактных термометров. Также в образовательные организации поступили порядка 2 тыс. рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в ближайшее время к выдаче будут готовы еще более 2,3 тыс. единиц", - сообщает пресс-служба. "На первом этапе мы выполнили норматив: один прибор на три аудитории. Надеюсь, что в ближайшее время обеспечим по одному рециркулятору в каждый школьный кабинет", - приводит слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба.

В Тверской области более 1,1 тыс. учреждений дошкольного, общего и профессионального образования, в которых обучаются и воспитываются более 220 тыс. человек. Во всех действует комплекс мер по соблюдению санитарно-эпидемиологическим норм.