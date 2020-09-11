Первый мобильный "Кванториум" появился в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Первый мобильный "Кванториум" для школьников появился в Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Презентация первого в Архангельской области мобильного "Кванториума" прошла в столице Поморья. Этот передвижной образовательный комплекс будет работать в малых городах и районах региона, знакомя школьников с новыми технологиями и современным оборудованием: от 3D-принтера до лазерного станка", - говорится в сообщении.

Архангельский мобильный "Кванториум" создан на базе автомобиля Ford Transit. Он приспособлен для практических занятий детей и оснащен высокотехнологичным оборудованием: лазерным станком, 3D-принтером, квадрокоптером, мощными ноутбуками и робототехническими наборами. На закупку необходимой техники было направлено 16 миллионов рублей.

Каждая поездка в районы будет рассчитана на две недели. За это время специалисты проведут совместные уроки технологии для школьников, а после занятий будут знакомить ребят с дополнительными общеразвивающими программами. Первая поездка состоится в Пинежский район.

Стационарный "Кванториум" был открыт в конце 2019 года в Северодвинске. Крупные детские технопарки предполагается создать в Архангельске и Котласе.