Молдавия продлила режим ЧП из-за пандемии до 30 сентября

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Молдавия продлила режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и действующие в этот период ограничения до 30 сентября из-за пандемии COVID-19. Такое решение было принято в пятницу Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья после изучения эпидемической ситуации в стране.

"Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлевается на всей территории Республики Молдова до 30 сентября", - отмечается в документе.

В этот период в Молдавии действуют ограничения на въезд в страну для иностранцев, в общественных местах обязательно ношение защитных масок. Комиссия призвала избегать открытия избирательных участков в образовательных учреждениях к президентским выборам 1 ноября. В то же время комиссия ввела ряд послаблений. Так, была разрешена организация свадеб, других торжественных мероприятий, если в них принимают участие не более 50 человек.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики, на 11 сентября в стране коронавирусом заразились 42 183 человека (примерно 1% населения). В больницах и дома проходят лечение 10 632 человека, число летальных исходов достигло 1 114.