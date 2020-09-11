В ГД заявили, что удаление приложений ВГТРК из AppStore на Украине нарушает свободу слова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Удаление четырех приложений ВГТРК из App Store на Украине является цензурой и нарушением принципа свободы слова. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире телеканала " Россия-24 " в пятницу.

"Это, безусловно, грубейшее нарушение принципа свободы слова и доступа граждан к информации. Это очевидная цензура, политически мотивированная, демонстрирующая, что крупнейшие западные IT-компании, к сожалению, выступают в качестве определенной обслуживающей политической силы", - сказал он.

Депутат отметил, что возможность доступа к информации ВГТРК через сервисы Apple пользуется спросом у большого сегмента русскоязычного населения Украины. "И я считаю, что в этом [решении компании Apple] есть, конечно же, элемент не только цензуры, <...> но и элемент русофобии", - подчеркнул он.

По словам Хинштейна, члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с коллегами из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсудят имеющиеся в распоряжении России правовые механизмы реагирования уже в понедельник.

"Мы считаем, что Apple своими действиями нарушает международные правовые нормы. Поэтому нам предстоит обсудить и отработать, первое, как на это реагировать, и второе - что мы можем противопоставить этим нападкам и этим действиям", - указал депутат, добавив, что Россия будет реагировать на действия Apple исключительно правовыми методами.

Ранее пресс-служба ВГТРК информировала, что приложения "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру" удалены из каталога AppStore на территории Украины по требованию СБУ. Союз журналистов России назвал решение американской компании актом цензуры. Apple в свою очередь заявила, что не удаляла приложения российских телеканалов, а только уведомила их о соответствующем требовании украинских властей.