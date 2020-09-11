В Ленобласти появится новый спортивный комплекс с катком и бассейном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области и госкорпорация "Росатом" построят в Сосновом Бору новый спортивный комплекс с катком и бассейном. Проект комплекса подготовит Росатом, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Администрация Ленинградской области совместно с госкорпорацией "Росатом" построит крупный спортивный комплекс, в составе которого будут каток и бассейн. Проект центра будет делать госкорпорация "Росатом". Предполагается, что он будет готов в следующем году", - сообщили в пресс-службе.

Строительство комплекса планируется завершить к 2024 году. Росатом профинансирует 50% стоимости строительства, остальную половину оплатит администрация региона.

В январе в Сосновом Бору была открыта самая крупная волейбольная арена на территории Северо-Запада. Двухэтажный волейбольный центр включает поле, которое разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола и соответствует всем стандартам. Власти региона планируют развивать Сосновый Бор как спортивный центр.