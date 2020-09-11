В Чувашии разрешили возобновить работу кинотеатрам и театрам

ТАСС, 11 сентября. Власти Чувашии сняли ограничения на работу кинотеатров и театров при условии заполнения залов не более чем на 50%. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"11 сентября врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ от 20 июня 2020 г. №166. Теперь в Чувашии допускается работа кинотеатров (кинозалов), театров, театрально-концертных учреждений, культурно-досуговых учреждений, которые были закрыты для посещения зрителями в период пандемии", - отмечается в сообщении.

В учреждениях могут быть заполнены не более 50% посадочных мест в зрительном зале. Зрители должны быть рассажены на расстоянии не менее одного метра, необходимо также соблюдение социального дистанцирования, это не распространяется на членов одной семьи или проживающих вместе людей.

Все кинотеатры (кинозалы), театры, театрально-концертные учреждения, культурно-досуговые учреждения в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашии должны оформить декларацию соблюдения правил деятельности.

По информации Министерства здравоохранения Чувашии на 11 сентября, в республике выявлено 8 096 случаев коронавируса. Выздоровели 6 807 человек, умерли 76 пациентов.