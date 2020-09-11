Петербургская компания загрязнила реку Мурзинку сточными водами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Экопром" использовала петербургскую реку Мурзинку - левый приток Невы - для сброса своих сточных вод с нарушением условий водопользования, превышением нормативов по нефтепродуктам и другим веществам. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

По информации ведомства, природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга по информации городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проверила АО "Экопром" и установила, что "организация использует водный объект с нарушением условий водопользования: периодичность отбора проб сбрасываемых сточных вод, не соблюдена; протоколы производственного контроля качества сточных вод по микробиологическим показателям в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга не представлены".

Компания сбрасывала в реку сточные воды с превышением нормативов по нефтепродуктам и другим веществам в четвертом квартале 2019 года и в первых двух кварталах 2020 года. Прокуратура внесла в адрес генерального директора организации представление об устранении нарушений, устранение взято на контроль.

Также материалы проверки переданы в Комитет по природопользованию Петербурга для привлечения виновных к административной ответственности.

Река Мурзинка является притоком Невы, ее исток находится на территории поселка Усть-Славянка Колпинского района. Река протекает по территории Невского района города и впадает в Неву в районе Вантового моста.