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В станице Северной Осетии после реконструкции открылась больница на 50 коек

Учреждение станет обслуживать 35 тыс. жителей станицы Архонская и близлежащих населенных пунктов

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Больница на 50 коек открылась после реконструкции в станице Архонская Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Одна из ключевых задач руководства республики - улучшение социальных условий для жителей села, в том числе совершенствование оказания медицинской помощи и повышение ее доступности. Руководством республики прикладываются все усилия, чтобы в каждом населенном пункте республики были построены ФАПы, амбулатории, развивались уже имеющиеся объекты здравоохранения", - сказал на торжественной церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Больница на 50 коек рассчитана на обслуживание 35 тыс. жителей станицы и близлежащих населенных пунктов.

Реконструкция объекта велась семь месяцев в рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года".

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