ФСБ начало проверку из-за слов Артемия Лебедева о сносе памятника русским солдатам в Сочи

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ФСБ начала доследственную проверку после комментария блогера и дизайнера Артемия Лебедева в ролике на YouTube, в котором он осудил снос по требованию черкесских активистов памятника русским солдатам, воевавшим в Кавказской войне, и в жесткой форме высказался о самих черкесах. Об этом сообщил ТАСС адвокат подавшего заявление председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве Юрия Агирбова Владимир Слащев.

По словам адвоката, Агирбов увидел в интернете ролики Лебедева, где тот прокомментировал снос памятника русским солдатам в грубой форме и оскорбил черкесов. Также Агирбова задела характеристика Лебедевым памятника "Родина-мать зовет", высказанная опять же в грубой форме.

"Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, которое мы сделали по просьбе доверителя Агирбова. И нам эксперты со стажем более 40 лет подтвердили, что в этих словах усматриваются как признаки экстремизма - ст. 280 УК РФ, так и признаки унижения по национальному признаку - ст. 282 УК РФ - и публичное оскорбление символов воинской славы России - ст. 354.1 УК РФ. Данное заявление о преступлении мы отправили по почте. 5 сентября оно поступило в следственную службу ФСБ России по Москве и Московской области. И в виду того, с того момента проверка начата, у них есть 30 суток", - сказал Слащев.

Он пояснил, что после поступления заявления о преступлении следственные органы автоматически начинают проводить доследственную проверку.