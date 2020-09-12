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Пандемия COVID-19

Первую партию вакцины "Спутник V" направили в регионы России

В Минздраве уточнили, что ее получат россияне, входящие в группу повышенного риска
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

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"Первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, направлена в регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стартовала третья фаза клинических исследований "Спутник V". Он отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.

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РоссияПандемия COVID-19
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