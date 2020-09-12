В РФПИ заявили, что в Европе и США есть интерес к российской вакцине от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получает предложения о совместном производстве отечественного препарата от коронавируса "Спутник V" из США и стран Европы. Об этом сообщил в пятницу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo .

"Сейчас к нам обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины. Они наконец-то поняли, чем [выгодно] отличается наша вакцина", - приводит издание его слова. По его мнению, на Западе развернута кампания по очернению имиджа российского препарата. "И никто не говорит о том, чем опасны другие вакцины", - отметил он.

Дмитриев уточнил, что интерес к российскому препарату проявляют "частные компании и инвестиционные фонды". "Пока больше сказать не могу, но в ближайшие две недели можно ожидать объявлений", - заявил глава РФПИ.

50 млн доз для Бразилия

Бразилия получит к марту 50 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и этот объем может быть удвоен, сообщил Дмитриев.

"Первые дозы мы сможем начать производить и поставлять в Бразилию вакцину уже в ноябре-декабре, в небольших количествах. <...> В январе, феврале уже больше. К марту - 50 млн доз, и даже, может, 100 млн доз, чего хватит на половину населения Бразилии", - приводит издание его слова. По его словам, Бразилия является стратегическим партнером фонда, поскольку обладает производственными мощностями, которые позволяют наладить снабжение всего Латиноамериканского региона отечественным препаратом.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил о подписании со штатом Баия соглашения о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V". В августе РФПИ и правительство бразильского штата Парана подписали меморандум, предполагающий организацию третьей фазы клинических испытаний отечественного препарата и его дальнейшего производства. Технологический университет штата Парана сообщил в конце августа, что планирует направить соответствующую заявку в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) до конца сентября.

По словам Дмитриева, кроме штатов Парана и Баия, еще пять бразильских регионов проявляют заинтересованность в российской вакцине. Кроме того, он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что РФПИ ведет переговоры с федеральным правительством Бразилии.