Президент Чили решил продлить режим катастрофы из-за коронавируса еще на 90 дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера решил продлить действие режима катастрофы (одна из разновидностей режима чрезвычайного положения), введенного в стране 18 марта из-за распространения коронавируса, на 90 дней. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Администрация президента сообщает о продлении режима катастрофы на территории Чили на 90 дней", - говорится в сообщении.

Правительство не исключило, что режим может быть отменен раньше, "если ситуация в сфере здравоохранения будет позволять сделать это".

Согласно последнему распоряжению главы государства, режим катастрофы должен был действовать в Чили до 14 сентября. Ранее министр внутренних дел и общественной безопасности республики Виктор Перес сообщил, что по окончании этого срока он будет продлен еще "примерно на 10 дней" с тем, чтобы избежать вспышки заболевания в преддверии намеченного на 25 октября референдума по конституционной реформе.

Режим катастрофы позволяет властям Чили объявлять в стране комендантский час, вводить карантинные ограничения, привлекать военных для обеспечения порядка.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число инфицированных превысило 430 тыс., умерли 11 850 пациентов с коронавирусом. С 18 марта правительство южноамериканской страны закрыло границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения инфекции.