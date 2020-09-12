Посольство РФ направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой не переводить российского летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"По просьбе родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения Ярошенко", - заявил Антонов. Его слова приводятся на странице российской дипломатической миссии в Facebook.

Дипломат отметил, что в посольстве обеспокоены решением американских властей перевести россиянина в другое исправительное учреждение, подчеркнув, что подобное может негативно отразиться на здоровье Ярошенко. "Более того, посольству не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать нашего соотечественника. С учетом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья", - заявил посол.

В четверг адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что защита Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), требует от властей США отмены его перевода в частную тюрьму. По словам Тарасова, соответствующий запрос поступил из отделения Федерального бюро тюрем США в Филадельфии (штат Пенсильвания). Юрист отметил, что до сих пор неизвестно, в какую именно частную тюрьму и по каким причинам планируется перевести его клиента. Адвокат также сообщил, что "Ярошенко выступает против перевода".

В апреле администрация тюрьмы в Данбери уведомила Ярошенко о том, что в просьбе о досрочном освобождении из-за риска заразиться коронавирусом ему отказано. Защита добивалась освобождения россиянина в условиях повышенных рисков инфицирования в тюрьме, а также из-за того, что он отбыл уже более половины срока.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.