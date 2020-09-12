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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ

СМИ: Абэ впервые после объявления о намерении уйти в отставку посетил больницу

Ранее премьер Японии объявил, что собирается покинуть свою должность из-за ухудшения состояния здоровья

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу посетил больницу в одном из центральных районов Токио. Как сообщает агентство Kyodo, глава правительства проходит медицинское обследование впервые после 28 августа, когда он объявил о намерении покинуть свою должность из-за ухудшения состояния здоровья.

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Отмечается, что ранее японский премьер посещал это медицинское учреждение 17 и 24 августа.

После объявления о желании уйти в отставку Абэ сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя ЛДП состоятся 14 сентября, а 16 сентября парламент соберется на экстренное заседание, на котором утвердит нового премьер-министра.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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