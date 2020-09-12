В Хабаровском крае из-за паводков подтопило 12 населенных пунктов

ТАСС, 12 сентября. Подъем уровня воды в реке Амур в субботу утром стал причиной подтопления 12 населенных пунктов семи районов Хабаровского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В результате подъема воды на территории Хабаровского края отмечаются различные подтопления в 12 населенных пунктах семи муниципальных образований. В зоне паводка находится 1 651 участок - придомовые, дачные и земельные. Также отмечается выход воды на 17 участках внутрипоселковых дорог и дорог местного значения", - сообщили в пресс-службе.

По информации спасателей, в субботу уровень воды у города Хабаровска составил 522 см при отметке опасного явления 600 см. У города Комсомольска-на-Амуре река достигла 481 см при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного явления - 650 см.

Ученые прогнозируют, что уровень воды в реке Амур продолжит расти. По предварительным оценкам, к 19-21 сентября он может достигнуть отметки 600-630 см. В результате под влиянием паводка могут отказаться пойменные, низинные участки местности в населенных пунктах, сенокосы, участки дорог местного значения на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Амурского районов и ниже по течению. Исходя из оценки обстановки, главам поселений направлены рекомендации, как защитить население и минимизировать ущерб от возможных подтоплений. Одновременно с этим жителям домов и владельцам дачных участков, расположенных вблизи береговой черты, на низменных участках местности рекомендовано предпринять меры по сохранению своего имущества. Дачникам с левобережья Хабаровска спасатели советуют покинуть подтопленные территории до приостановления навигации речных теплоходов - до 13 сентября.

С 8 сентября в Хабаровске действует режим ЧС из-за угрозы паводка. 3 сентября власти региона ввели режим повышенной готовности на части Хабаровского края.