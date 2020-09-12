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Форум "Добро на Дальнем Востоке" начал работу в режиме онлайн

Мероприятия будут транслировать на специально разработанной платформе

ТАСС, 12 сентября. Окружной форум волонтеров "Добро на Дальнем Востоке" начал утром работу в режиме онлайн, сообщается в субботу на странице мероприятия "Добро в России. МыВместе".

Нынешний форум - это центральная площадка для обучения, общения и обмена опытом между волонтерами и организаторами добровольческой деятельности Дальневосточного федерального округа. Участниками и зрителями лекций, семинаров и практикумов в формате онлайн могут быть лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, волонтеры разных направлений, участники конкурса "Доброволец России".

Мероприятия окружных форумов будут транслировать на специально разработанной платформе dobroinrussia.online. Видеоматериалы доступны для просмотра в записи жителям всех регионов. Также в рамках окружных форумов волонтеров пройдут региональные полуфиналы конкурса "Доброволец России". Участники смогут защитить свои проекты перед экспертами и получить рекомендации для предстоящего финала конкурса.

Теги
РоссияДальний Восток
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