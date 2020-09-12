Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала менее 1 тыс. человек

ТАСС, 12 сентября. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу утром прошла в Хабаровске. В ней приняли участие около 700 человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"На площадь Ленина вышло около 700 человек. Требования у митингующих остаются прежними", - сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации мэрии, проведение акций в поддержку Фургала является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка. Начиная с 11 июля в Хабаровском крае зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, 4,1 тыс. административных правонарушений, совершенных участниками так называемых автопробегов. Сотрудники органов внутренних дел региона составили 178 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрено 160 материалов, арестованы 23 человека.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Самые многочисленные акции проходят по субботам.