В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозами и снега

ТАСС, 12 сентября. Бурятские спасатели объявили на 12-14 сентября экстренное предупреждение на территории региона в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в релизе главного республиканского управления МЧС России.

"В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоемы, туристические маршруты и горные походы", - говорится в сообщении.

По информации гидрометцентра региона, 12 сентября по южной половине и Прибайкалью, 13-14 сентября в большинстве районах ожидаются сильные дожди и грозы, штормовой ветер со скоростью до 20 м/с. В горах юго-запада и южного Прибайкалья прогнозируются мокрый снег с установлением временного снежного покрова, понижение температурного фона на восемь и более градусов.

В настоящее время на территории региона местами идут дожди, ветер слабый. Температура воздуха в Улан-Удэ держится на отметке плюс 11 градусов.