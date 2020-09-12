{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Чехии зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом

За сутки в республике выявили 1 447 новых случаев заболевания

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Рекордный прирост числа инфицированных коронавирусом нового типа зафиксирован 12 сентября в Чехии. За прошедшие сутки в республике выявлено 1 447 заразившихся, что на 65 больше показателя предыдущего дня, когда было зарегистрировано 1 382 случая заражения. Об этом сообщило в субботу национальное министерство здравоохранения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Чешские медики четвертые сутки подряд регистрируют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что свидетельствует об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции. Они стали рекордными для стран Центральной Европы. К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 33 860. За последние более чем полгода от вызываемых вирусом осложнений в республике умерли 450 жителей, 21 150 вылечились.

На данный момент в Чехии находятся 12 260 пациентов с коронавирусом, что также является рекордным показателем. Госпитализированы 264 больных с ярко выраженными признаками заболевания, вызываемого вирусом.

С 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении коронавируса на национальной территории, в Чехии провели 1 030 511 тестов для выявления заразившихся. За последние сутки тестирование прошли около 16 тыс. жителей республики.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
В Железноводске пройдет первый на Кавминводах фестиваль воздушных змеев
Фестиваль "Лети легко" проведут в честь Дня Ставропольского края
Читать полностью