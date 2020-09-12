В Железноводске пройдет первый на Кавминводах фестиваль воздушных змеев

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Фестиваль воздушных змеев впервые на Кавминводах пройдет в Железноводске 26 сентября в День Ставропольского края. Также в этот день состоится викторина на знание истории и культуры региона и семейный концерт, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"26 сентября на Феррум-площади развернется первый на Кавминводах масштабный фестиваль воздушных змеев "Лети легко", посвященный Дню Ставропольского края. Сотни воздушных змеев, выполненных в цветах родного Ставрополья, поднимутся в небо над Железноводском. Здесь на площади будут организованы площадки, где каждый сможет научиться делать воздушного змея сам", - рассказал Моисеев.

Кроме того, в этот день в Железноводске пройдет викторина на знание истории и культуры Ставропольского края, состоятся концертная программа "В кругу семьи" и кинопоказ под открытым небом.

День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечают в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводили в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.