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Пандемия COVID-19

Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Грузии впервые превысил 100 человек

Общее число заразившихся составляет 2 075

ТБИЛИСИ, 12 сентября. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом за последние сутки увеличилось на 158, что является абсолютным рекордом с момента начала эпидемии в стране. Общее число заразившихся составляет 2 075, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на правительственном сайте, информирующем о распространении инфекции в стране.

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Согласно статистическим данным, за последние сутки выздоровели девять человек. Общее число выздоровевших составляет 1 363. В карантине по-прежнему находятся 5 882 человека, еще 390 жителей страны остаются в стационарах под присмотром врачей.

Предыдущий максимальный показатель заражений за сутки был зафиксирован 11 сентября и составил 87 человек. 10 сентября также был установлен рекорд (57 человек).

Коэффициент распространения коронавируса в Грузии за последние восемь дней находится на уровне 2,4 (должен быть меньше единицы). За время пандемии инфекция выявлена у 0,056% населения страны. За последние сутки выздоровели девять человек. Общее число выздоровевших составляет 1 363 (65,7% от общего числа инфицированных).

За время пандемии в стране умерли 19 пациентов с коронавирусом. В Грузии проведены 448 700 тестов на коронавирусную инфекцию. Проверку прошли 12,07% жителей страны.

Теги
ГрузияПандемия COVID-19
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