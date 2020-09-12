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Пандемия COVID-19

В Москве еще 1 143 пациента выздоровели после лечения от коронавируса

Всего, по словам вице-мэра Анастасии Раковой, число вылечившихся от инфекции увеличилось до 228 673 человек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1 143, до 228 673 человек. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 143 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 228 673", - сказала вице-мэр.

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Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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