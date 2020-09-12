Медработники будут наблюдать за здоровьем пациентов после вакцинации в течение полугода

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты в течение полугода будут наблюдать за состоянием здоровья участников пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами, сообщается в субботу на портале мэрии.

"В течение полугода за здоровьем участников пострегистрационного исследования будут следить специалисты, а сами добровольцы смогут связываться с медработниками любым удобным способом - через мобильное приложение, по телефону или в формате телемедицинской консультации", - приводится позиция оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Часть участников исследования получит электронные медицинские браслеты, фиксирующие параметры жизнедеятельности организма: температуру тела, пульс, уровень кислорода в крови, давление и другие. Вся информация о состоянии здоровья автоматически загружается в электронную медицинскую карту пациента.

"Добровольцам также помогают установить простое и удобное в использовании мобильное приложение. С его помощью они смогут вносить информацию о состоянии здоровья, которая в онлайн-режиме будет передаваться медработникам. Пользователь выбирает из списка симптомы и указывает дату их появления, отмечает другие изменения самочувствия, возникшие после проведения вакцинации. Также следует вносить детальную информацию о приеме медикаментов и прохождении дополнительного лечения", - отмечается в сообщении.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают москвичей принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Участниками станут 40 тысяч человек. Добровольцем может стать совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации. Вакцинация проходит бесплатно.