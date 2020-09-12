В Нижнем Тагиле прошел марш из 40 единиц бронетанковой техники с участием "Арматы"

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Торжественный марш военной и специальной техники, среди которой танк Т-14 "Армата", прошел в субботу в Нижнем Тагиле в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего по центральным улицам города проехало 40 единиц техники.

"За все время в Нижнем Тагиле выпущено всего более 100 тысяч боевых машин, это абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Тагильские танки экспортировались и экспортируются во многие армии 77 стран мира, где их ценят за высокое качество и надежность. Сегодня в Нижнем Тагиле находится единственный в нашей стране танковый конвейер, здесь разработан самый перспективный, не имеющий аналогов в мире танк Т-14 на платформе "Армата". А уже хорошо зарекомендовавшие себя Т-72 и Т-90 проходят глубокую модернизацию, которая значительно повышает их характеристики и приводит к уровню самых современных образцов", - сказал на торжественной церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В колонне первым проехал танк Т-34, за ним - Т-72Б3М, Т-90С, Т-90М, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", инженерные машины БРЭМ-1М и БМР-3МА. Впервые на Урале в колонне прошли две боевые машины, созданные на платформе "Армата", - танк Т-14 "Армата" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15. Также прошла военная техника Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения "Урал" и Нижнетагильского ОМОН.

Нижний Тагил - столица российского танкостроения, расположенный здесь "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России.